Москва, 16 января, 2025, 05:50 — ИА Регнум. При освобождении села Песчаное на покровском направлении штурмовики 55-й гвардейской мотострелковой бригады батальона «Медведи» группировки «Центр» ликвидировали боевиков отдельного штурмового батальона ВСУ «Скала». Подробности рассказал «РИА Новости» штурмовик подразделения «Бросок Кобры» Иван Мозгов с позывным Восток.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

Боец заверил, что в числе уничтоженных военных ВСУ были наёмники.

«Нашли флаги Польши, Болгарии. То есть это точно были наёмники. А точнее это была 425-я отдельная десантная штурмовая бригада ВСУ. Националистический батальон «Скала», который в том числе состоит из наёмников и нацистов», — пояснил Восток.

По словам штурмовика, в селе оборонялись около 20 военных ВСУ. Он отметил, что чем ближе к Красноармейску продвигаются российские подразделения, тем серьёзней становится оборона врага, так как для него это важный стратегический город.

«Сказать честно, оборону противник держит хорошо. Противник сильный, с ним было интересно воевать. Он не просто стреляет в разные стороны, у него есть тактика, определенная стратегия, которой он следовал», — признал Иван Мозгов.

При этом от предложения сдаться в плен военные ВСУ категорически отказались. Российский бойцы штурмом взяли позицию ВСУ, обнаружив, что противник использовал исключительно вооружение НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, иностранные наёмники стали часто появляться на стоящем в украинском Николаеве крейсере «Украина». Вероятно, у них там находится штаб. Такое предположение высказали местные подпольщики.

Наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, являются законными целями для российских военных, заявил 15 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Перевод специалистов из состава воздушных сил ВСУ в пехотные подразделения свидетельствует о тяжёлой ситуации киевского режима, сравнимой с положением Берлина в апреле 1945 года. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский.