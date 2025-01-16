Николаев, Украина, 16 января, 2025, 04:47 — ИА Регнум. Иностранные наёмники стали часто появляться на стоящем в украинском Николаеве крейсере «Украина». Вероятно, у них там находится штаб. Такое предположение высказали «РИА Новости» подпольщики.

ИА Регнум Иностранные наёмники

Ракетный крейсер «Украина» стоит и ржавеет в порту Николаева много лет у достроечной стенки.

«Мы стали замечать активность иностранных наёмников. Группы иностранцев часто ходят и осматривают корабль изнутри», — рассказал один из подпольщиков, добавив, что к крейсеру протянули коммуникации.

По мнению подполья, такая ситуация неясна, выдвигаются версии, что иностранцы собираются вывезти остатки судна или же обустраивают внутри штаб.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим открыл новый крематорий в Николаеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он пояснил, что на городских кладбищах уже нет мест для захоронения. Украинских боевиков хоронят в уже заранее оплаченных могилах, жители сооружают фальшивые надгробия, чтобы в их оплаченном месте не похоронили другого.

Иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, являются законными целями для российских военных, заявил 15 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Министерстве обороны РФ не раз заявляли, что иностранные наёмники для Киева — «пушечное мясо».