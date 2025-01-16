Москва, 16 января, 2025, 04:30 — ИА Регнум. Работник вправе автоматически продлить отпуск, если во время отдыха он заболел и оформил больничный лист. Об этом сообщила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Листок нетрудоспособности (больничный)

«Работнику продлят отпуск, если во время него он был на больничном. Чтобы добавить дни, достаточно устно предупредить работодателя, что вы ушли на больничный. Листок нетрудоспособности передавать тоже не нужно — о нем в организацию сообщит Соцфонд», — пояснила парламентарий «РИА Новости».

Согласно Трудовому кодексу, гражданам не могут отказать в продлении или переносе отпуска из-за больничного. Стенякина добавила, что работник в любом случае получит пособие по временной нетрудоспособности, а при переносе отпускные возвращать не потребуется, их пересчитают и учтут в будущей выплате зарплаты.

Как сообщало ИА Регнум, в России планируется ввести новый порядок выдачи больничных листов. Согласно подготовленного Минздравом проекту приказа, он начнёт действовать с 1 сентября 2025 года. Нововведения затронут тех, кто часто берёт больничный. Для россиян, которых в течение полугода признавали нетрудоспособными четыре раза и более, введут ограничение. Листок нетрудоспособности этим гражданам будут выдавать на срок до трёх календарных дней, его продление возможно только по решению врачебной комиссии.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее заявила, что больничные, в том числе по беременности и родам, в 2025 году вырастут в связи с повышением МРОТ.