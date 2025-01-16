Лондон, 16 января, 2025, 04:19 — ИА Регнум. Британские и французские лидеры тайно ведут переговоры по совместной отправке «миротворческих сил» на Украину в случае, если конфликт с Россией завершится. Об этом написал Telegraph.

Интернет-представительство Киевского террористического режима Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Авторы отметили, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорят между собой об отправке своих солдат на Украину в качестве миротворческих сил «после какой-либо потенциальной сделки по завершению войны».

Детали переговоров, подчеркивает издание, держатся в строгом секрете. Но при этом источники сообщают, что Стармер не полностью склонен к такому решению в отличие от Макрона.

Как сообщало ИА Регнум, власти Британии планируют усилить военную помощь тяжёлой техникой и живой силой для противостояния России в конфликте на Украине.

Европейские страны не могут отправить миротворческий контингент на Украину, потому что сами выступают активными сторонами конфликта, считает британская газета The Financial Times (FT).

24 декабря американский журнал Foreign Policy написал, что президент Франции является активным сторонником размещения так называемых миротворческих сил из стран Европы на Украине. Отмечалось, что для этих целей он намеревался направить до 100 тыс. военных в зону проведения спецоперации.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая помощь Запада Украине не изменит ход спецоперации, а поставки оружия Киеву лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что страны, которые поддерживают киевский режим, только истощают свои ресурсы.