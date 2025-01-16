Москва, 16 января, 2025, 04:07 — ИА Регнум. Архивные документы о нацистском карателе из Австрии Мартине Фойербахе, принимавшем участие в казнях людей в годы Второй мировой войны, рассекретил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

ИА REGNUM Нацистские палачи на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала (фрагмент). 1945

В материалах указывается, что советская военная контрразведка «Смерш» в ходе Великой Отечественной войны разыскивала нацистских военных преступников и их пособников, в том числе пленных. В марте 1944 года в Керчи был взят в плен штабс-ефрейтор Мартин Фойербах, который участвовал в казнях в Австрии, Польше, Югославии и СССР.

Во время допросов он признался, что лично повесил 120 человек, 80 — обезглавил, десятку людей отсёк конечности, не менее двух человек пригвоздил за руки и за ноги. Перед казнями ему выдавали дополнительные папиросы, а после зверств поили водкой, ромом и давали мясные блюда.

По словам палача, дома у него имелся карманный календарь, где он записывал количество казнённых им людей. Эти записи Фойербах каждый вечер перечитывал, благодаря чему смог запомнить большинство цифр.

Фойербах родился в 1915 году в Вюрцбурге. Он вступил в австрийскую Национал-социалистскую партию и был приговорен к семи годам тюрьмы за организацию нелегального собрания нацистов. После включения Австрии в состав Германии служил в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). В армии Фойербах формировал «подвижные отряды» для борьбы с партизанами. В 1941 и 1943 годах он также участвовал в расправах над австрийскими антифашистами.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года минобороны ФРГ добавило в список, посвящённый воинской традиции Германии, офицеров вермахта, которые состояли в НСДАП и военизированном крыле СС, подтвердил официальный представитель ведомства Арне Коллац. По его словам, в ФРГ наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму будут чтить память некоторых членов вермахта, которые после падения Третьего рейха помогали создать новую армию Германии и открыто дистанцировались от своего прошлого.

Мировое сообщество должно отреагировать на включение немецким бундесвером бывших нацистов в список тех, кто должен служить примером военного превосходства, призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что сочувствия к нацистам в России нет и никогда не будет. Новейшие украинские неонацисты напоминают собственных идеологических предков, сотрудничавших с Гитлером в годы Великой Отечественной войны, отмечал глава государства.