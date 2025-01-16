Санкт-Мориц, Швейцария, 16 января, 2025, 03:48 — ИА Регнум. Супругу главы киевского режима Владимира Зеленского Елену заметили в группе людей в аэропорту Швейцарии. Она прилетела на горнолыжный курорт. Об этом сообщил в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

(сс) Gast32 Горнолыжный курорт

«Первая леди в Санкт-Мориц отдыхать прилетала», — написал политик под видео, на котором группа людей в швейцарском аэропорту садится в автомобиль.

Официальный Киев опроверг эту информацию.

«Никаких чётких признаков, по которым можно было бы идентифицировать первую леди или кого-либо из её окружающих, на видео нет», — прокомментировали сообщение Мосийчука в Центре противодействия дезинформации Украины.

Игорь Мосийчук заверил, что напишет, в какой отель заселилась на отдых Елена Зеленская.

Как сообщало ИА Регнум, супруга Зеленского во время телеинтервью обратилась к Западу и упрекнула его в сокращении объёма помощи киевскому режиму. Она добавила, что если западные страны, особенно США, перестанут оказывать помощь Украине, то стране тем самым «просто дадут умереть».

Совет «не расслабляться» дала странам Запада Елена Зеленская в интервью телеканалу Rai.

Зеленская владеет кипрским офшором Aldorante Limited. Компания является собственником итальянской фирмы San Tommaso S. R. L., на которую, в свою очередь, записана вилла Зеленского в итальянском Форте-дей-Марми.