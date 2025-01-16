Москва, 16 января, 2025, 03:09 — ИА Регнум. Российские силы утром 15 января в ответ на атаки ВСУ на объекты, расположенные в глубине России, нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

По информации ведомства, ВСУ совершили атаку дальнобойными американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, а также попытку атаки на компрессорную станцию «Русская» в населённом пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае с целью нарушения работы газопровода «Турецкий поток».

Одной из успешно поражённых целей групповым ударом российских военных стало крупнейшее подземное хранилище газа в городе Стрый Львовской области на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Стрый также расположен крупный железнодорожный узел с сообщением на пять направлений. По словам военкора Евгения Поддубного, российские бойцы «продолжают охоту на западные посылки для киевского режима».

Журналист отметил, что поражение каждой цели, которую ВСУ могут использовать для подпитки фронта — ещё один шаг для того, чтобы российским бойцам было проще бить врага.

Украинские военные 11 января пытались атаковать компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток» возле Анапы. Для попытки атаки использовались девять БПЛА. Их всех сбили силы ПВО.

При падении осколков одного из уничтоженных дронов здание и оборудование газоизмерительной станции получили незначительные повреждения. Последствия падения фрагментов удалось оперативно устранить.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал рассматривать попытку атаковать компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» как нападение на суверенитет европейских стран — получателей газа. Венгерский политик также напомнил, что газопровод «Турецкий поток» на протяжении многих лет служит надёжным транспортным маршрутом, благодаря которому природный газ поставляется в Венгрию и другие страны Европы.