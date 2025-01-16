Лос-Анджелес, США, 16 января, 2025, 03:13 — ИА Регнум. Двух человек задержали в Лос-Анджелесе по подозрению в поджогах на фоне продолжающихся пожаров в американском штате Калифорния. Об этом 15 января сообщил телеканал ABC News.

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«Два человека были задержаны за поджог в двух несвязанных инцидентах за зоной пожара», — информировали журналисты, ссылаясь на местный департамент полиции.

Одна из задержанных заявила правоохранителям, что подожгла мусор, так как любит сеять хаос и разрушение. Другой мужчина в своё оправдание утверждал, что просто любит запах горящих листьев.

Как сообщало ИА Регнум, пожары в Калифорнии бушуют с вечера 7 января. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — 105 км/ч. С 8 января в Калифорнии действует режим масштабного бедствия.

По данным властей, площадь пожаров превысила 16 тыс. гектаров, погибли по меньшей мере 24 человека, более 12,3 тыс. строений уничтожены огнём. Из-за пожаров лишились своих особняков многие знаменитости, в том числе Энтони Хопкинс, Адам Броди, Пэрис Хилтон, а также сын президента США Хантер Байден.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе превысил урон, который мог бы нанести ядерный удар.