Вашингтон, 16 января, 2025, 02:40 — ИА Регнум. Перспективы восстановления транзита российского газа через Украину маловероятны. Об этом заявил 15 января помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

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«Я убеждён, что обратного пути не существует», — прокомментировал он прекращение транзита российского газа через Украину, выступая в организации Atlantic Council (признана нежелательной на территории РФ) в Вашингтоне.

В Европе, по словам чиновника, наблюдается «конец зависимости» от российских энергоресурсов. Это привело к росту спроса на сжиженный природный газ из США, отметил Пайетт.

Как передавало ИА Регнум, соглашение между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» об организации транспортировки российского газа через территорию Украины, а также соглашение о взаимодействии между операторами газотранспортных систем обеих стран были подписаны 30 декабря 2019 года. Срок их действия истёк с наступлением 2025 года.

Пресс-служба «Газпрома» 1 января информировала, что Россия прекратила поставки природного газа в европейские страны через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации. После прекращения поставок российского газа в Европу через Украину цены на это топливо в ЕС выросли до 540 долларов за 1 тыс. куб. м.

Принятое Киевом в интересах США решение о прекращении транзита российского газа ослабит экономический потенциал ЕС и самым негативным образом скажется на уровне жизни жителей стран — участниц объединения, заявила 2 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что страны экономически успешного и независимого в прошлом ЕС теперь заплатят высокую цену за американское покровительство.