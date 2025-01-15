Вашингтон, 16 января, 2025, 02:37 — ИА Регнум. Кандидат от избранного президента США Дональда Трампа на пост госсекретаря США Марко Рубио во время слушаний по своему выдвижению в сенате пояснил, как он видит позицию Белого дома по завершению конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Рубио напомнил, что Трамп не раз говорил о том, что конфликт должен закончиться, люди не должны умирать.

«Проблема Украины не в том, что у неё заканчиваются деньги, — у неё заканчиваются украинцы. Конечно, план урегулирования будет непростым. Необходимы дипломатические усилия, нужно добиться прекращения огня. И очевидно, что и Украине, и России придётся пойти на уступки. И США необходимо добиваться этого баланса», — пояснил Марко Рубио.

По мнению политика, Украине понадобится не один десяток лет для восстановления, потребуются миллиарды долларов. При этом миллионы украинцев больше не живут в стране, многие не собираются возвращаться.

«Официальной позицией США должно стать завершение этой войны», — отметил Рубио.

Он добавил, что «малореально верить», что независимо от того, какой ущерб будет нанесён России, Украина добьётся своих целей.

Как сообщало ИА Регнум, численность Вооружённых сил Украины сохраняется на уровне 880 тыс. человек, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 15 января на пресс-конференции в Варшаве. Год назад он называл такую же цифру.

27 ноября агентство Associated Press проинформировало, что администрация президента США Джо Байдена требует от украинских властей увеличить численность ВСУ, набирая больше военнослужащих.

13 декабря газета The New York Times написала, что в рядах Вооружённых сил Украины скоро закончатся военнослужащие для продолжения боевых действий. В статье подчёркивалось, что армия Украины испытывает острый дефицит живой силы.