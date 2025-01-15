Вашингтон, 16 января, 2025, 02:09 — ИА Регнум. При принятии решения палестинским движением ХАМАС не освобождать заложников в рамках сделки с Израилем возможна эскалация конфликта в секторе Газа. Об этом 15 января заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Если они (ХАМАС. — Прим. ред.) откажутся освобождать заложников, то полагаю, что есть очень высокий шанс эскалации войны», — пояснил он журналистам в ходе брифинга.

Представитель администрации США добавил, что Вашингтон видит угрозу «существенной эскалации», в этом случае удерживаемые заложники погибнут.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и движением ХАМАС, при участии посредников из Катара, Египта и США, было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Об этом информировал премьер-министр Катара, министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Перемирие будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.

В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность всемирной организации оказать поддержку в реализации соглашения между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Кроме того, он заявил о намерении увеличить объём гуманитарной помощи в этот регион. Гутерриш призвал стороны выполнять свои обязательства и обеспечить полное осуществление соглашения.

Соглашение между Израилем и движением ХАМАС содержит три фазы, позволяющие прекратить боевые действия в секторе Газа, освободить заложников и доставить гумпомощь жителям анклава, пояснил президент США Джо Байден. Это стало возможным благодаря активной американской дипломатии, Египта, Катара и изменениям в региональной обстановке, добавил он.