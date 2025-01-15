Москва, 16 января, 2025, 02:05 — ИА Регнум. Киевские власти способны совершить новые террористические провокации, диверсии в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который не раз заявлял об урегулировании конфликта на Украине. Любой вариант прекращения кровопролития для главы киевского режима Владимира Зеленского политически смертелен. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник «Известиям».

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По мнению дипломата, последние дни правления Джо Байдена «очень напряженные». Зеленский и его окружение не скрывают «крайнюю нервозность».

«Опасения, что террористические или диверсионные меры могут быть применены в последние дни присутствия демократов в Овальном кабинете, вполне обоснованы», — считает Мирошник.

По мнению посла, истеричность киевского режима проявляется главным образом в недопущении любых вариантов налаживания диалога между США и Россией. Любой вариант прекращения кровопролития на Украине для Зеленского политически смертелен, добавил Родион Мирошник.

Как сообщало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal написала, что Дональд Трамп считает нужным разместить войска ЕС на Украине для «контроля» за соблюдением режима прекращения огня.

Россия неоднократно отмечала, что любые конфликты заканчиваются за столом переговоров. И Москва открыта для диалога, однако киевский режим и его руководители на Западе делают всё для продолжения украинского конфликта, в частности накачивая Киев оружием и давая разрешения на удары вглубь территории России, что неминуемо приводит к эскалации.

России не стоит питать иллюзий по поводу российско-американских отношений после инаугурации Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам бывший посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.