Вашингтон, 16 января, 2025, 01:45 — ИА Регнум. В Катаре организовали встречу представителей России и Украины, в ходе которой стороны решат вопрос защиты ядерных объектов от нападений. Речь идёт о переговорах в ограниченном формате, написало 15 января агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

Официальные представители киевского режима заявили, что на встрече в арабской стране обсуждаются лишь вопросы обмена военнопленными и возвращения вывезенных детей.

По данным источника агентства, стороны также обсуждают условия России, которые предусматривают сохранение контроля над занятыми украинскими территориями.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Андрей Сигиба подтвердил, что в Киеве не отказались от принципа не вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На данный момент вопрос переговоров с Россией в каком-либо формате не рассматривался, пояснил он. Министр добавил, что подход избранного президента США Дональда Трампа «мир через силу» якобы соотносится с «формулой мира» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время переговорных процессов по конфликту на Украине не ведётся, от них отказывается Киев. Он напомнил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учётом реалий, складывающихся на земле.

В 2022 году Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с правительством РФ. Путин подчёркивал, что Россия готова к переговорам, но на Украине это официально запрещено.