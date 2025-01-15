Москва, 16 января, 2025, 01:40 — ИА Регнум. Австрийские нацисты, служившие в рядах гитлеровцев во Вторую мировую войну, участвовали в жестоких казнях мирного населения на оккупированных территориях. Об одном из таких палачей, казнившем, обезглавливавшем и пригвождавшем жертв к крестам, говорится в архивных материалах ФСБ.

Советские солдаты и пленные нацисты

В ходе Великой Отечественной войны советская военная контрразведка «Смерш» разыскивала нацистских военных преступников и их пособников, включая пленных. 20 марта 1944 года в Керчи в плен попал штабс-ефрейтор Мартин Фойербах, участвовавший в казнях в Австрии, Польше, Югославии и СССР. В ходе допросов он признался, что лично повесил 120 человек, 80 жертв обезглавил, десятку людей отрубил конечности, не менее двух пригвоздил за руки и ноги.

«Показания матёрого садиста поразили даже видавших виды следователей. Фойербах как палач является экземпляром, выходящим за рамки всего известного до сих пор в этой области», — говорится в материалах ФСБ.

Фойербах родился в 1915 году в Вюрцбурге, будучи сапожником, вступил в австрийскую национал-социалистскую партию, был приговорен к семи годам тюрьмы за организацию нелегального собрания нацистов.

После включения Австрии в состав Германии служил в СА (военизированные формирования гитлеровской партии НСДАП), став оберштурмфюрером. Он участвовал в казнях антифашистов в Вене, отрубая руки, ноги и головы.

Фойербах признавал, что перед казнями ему выдавали дополнительные папиросы, а после казней поили водкой, ромом и давали мясные блюда.

В октябре 1939 года его призвали в армию и направили в «полк особого назначения по охране железнодорожных эшелонов», где он формировал «подвижные отряды» для борьбы с партизанами.

Садист-нацист вёл карманный календарь, где записывал количество казнённых лично людей. По его признанию, он их часто перечитывал, потому и запомнил многое.

«В 1939 году, в июле в Брадер, где в общей сложности было казнено до 200 коммунистов, из них человек 20 были казнены не сразу, а сначала была отрублена правая рука, затем левая рука, левая нога, правая и, наконец, голова… Лично я отрубил конечности семи коммунистам», — признавался на допросах изверг.

Свой кровавый след нацист оставил в Варшаве, Львове, Киеве, Смоленске и Одессе.

Согласно материалам следствия, в 1941 и 1943 годах Фойербах также участвовал в расправах над австрийскими антифашистами.

Как сообщало ИА Регнум, управление ФСБ России по Херсонской области совместно с управлением по делам архивов администрации губернатора и правительства региона обнародовали архивные материалы о жестокости полицаев в годы Великой Отечественной войны. Исторические документы 15 ноября показало Херсонское агентство новостей.

В числе опубликованных записей — протоколы допросов жителей региона после его освобождения весной 1944 года, а также их заявления в государственную комиссию по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков.

Президент России Владимир Путин 27 января 2024 года на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны заявил, что Россия приложит все усилия для полного истребления нацизма. У преступлений нацистов нет срока давности. Каждое будет расследовано, заверил Путин.