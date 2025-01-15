Москва, 16 января, 2025, 00:46 — ИА Регнум. Законопроект, согласно которому будет разрешена выплата неиспользованных средств материнского капитала до 20 тыс. рублей, внесут на рассмотрение в Госдуму 16 января. Об этом стало известно ТАСС.

ИА REGNUM Материнский капитал

В пояснительной записке говорится, что остаток средств материнского капитала, который семьи, имеющие детей, вправе получить в виде единовременной выплаты, увеличивается с 10 до 20 тыс. рублей.

По мнению инициаторов законопроекта, принятие предлагаемого документа позволит материально поддержать большее количество семей с детьми.

Как сообщало ИА Регнум, согласно бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, материнский капитал на первого ребёнка в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, его сумма составит 676 тыс. 398 рублей (на первенца).

В проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату маткапитала заложено 1,7 трлн рублей. Планируется, что через три года выплата на первого ребёнка достигнет 1 млн рублей.

Программа маткапитала по инициативе президента Владимира Путина будет продлена до 2030 года включительно.