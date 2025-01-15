Мелитополь, 16 января, 2025, 00:36 — ИА Регнум. Со стороны Украины распространяются сообщения о планирующейся эвакуации жителей из Васильевского муниципального округа (МО) Запорожской области. Это не соответствует действительности, заверил 15 января губернатор региона Евгений Балицкий.

GDJ Фейк-ньюс

«Зафиксирован массовый информационный вброс со стороны киевских Telegram-каналов о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа. Ситуация в Васильевском МО стабильная, все службы работают в штатном режиме. Город под защитой, силы ПВО всегда в боевой готовности», — отметил Балицкий.

Балицкий призвал граждан сохранять спокойствие, не отвечать на звонки с незнакомых номеров телефонов, доверять проверенным источникам информации. Центры информационно-психологических операций Украины, используя стандартные схемы, не в первый раз пытаются дестабилизировать ситуацию и ввести людей в заблуждение, заключил глава Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предупреждал, что киевский режим направил украинских пропагандистов из Центра информационно-психологических операций в оккупированную часть Запорожской области для подготовки фейковых материалов, которые должны поднять упавший боевой дух ВСУ. Известно, что пропагандисты прибыли в город Орехов.

В августе 2024 года власти Льгова в Курской области назвали фейком сообщения о том, что военнослужащие ВСУ якобы дошли до города и находятся в 15 км от Курской АЭС. Отмечалось, что украинская армия могла добраться до города разве что в своём воображении. Бойцы «продвигались» вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями, пояснили в администрации.