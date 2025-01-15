Симферополь, 16 января, 2025, 00:31 — ИА Регнум. В общей сложности на побережье Чёрного моря Крыма и Севастополя после разлива мазута из-за ЧП с танкерами было обнаружено 34 мёртвых дельфина. Об этом сообщил крымский центр спасения дельфинов «Безмятежное море».

Центр спасения дельфинов «Безмятежное море» Погибшие дельфины

«Их количество увеличилось до 34 особей. У одной взрослой самки азовки были обнаружены единичные следы мазута на коже. Большинство из погибших — азовки», — пояснили в центре спасения.

За три последних дня поступило сообщение о 15 погибших китообразных. У одной особи, по словам специалистов, снова было обнаружено проникающее (вероятно, ножевое) ранение в грудную полость.

«Также поступила тревожная информация о выбросе мёртвой хамсы у берегов Севастополя. Это вызывает ещё большее беспокойство о долгосрочных последствиях аварии для здоровья животных и о возможном повторении ситуации 2022 года, когда в результате эпизоотии живые дельфины выбрасывались на побережье», — добавили в центре спасения.

Из всех зарегистрированных китообразных с момента аварии танкеров 16 дельфинов были найдены в Крыму, 18 — в Севастопольском районе.

Как сообщало ИА Регнум, более 32,5 тыс. волонтёров, активистов молодёжных объединений и неравнодушных людей из 20 регионов страны помогают профильным службам в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Чёрном море, рассказали 15 января пресс-службы Росмолодёжи, движений «Добро.рф» и «МыВместе».

По данным МЧС, за месяц в пострадавших регионах специалисты и волонтёры обследовали около 896 км береговой линии. Было собрано более 164 тыс. тонн загрязнённого песка и грунта.

15 декабря танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Произошёл разлив нефтепродуктов.

По поручению президента РФ Владимира Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и волонтёры работают над очисткой берегов в Крыму и Краснодарском крае без выходных. Основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов.

Откачка мазута с танкера «Волгонефть 239» должна быть завершена до конца января. Путин ранее выразил благодарность волонтёрам за помощь.