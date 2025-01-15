Париж, 16 января, 2025, 00:13 — ИА Регнум. Французские вооружённые силы в 2024 году в ходе секретных учений отработали возможный ввод войск на Украину. Об этом 15 января сообщил портал Intelligence Online.

U.S. Army Солдат французской армии

«Французские спецподразделения провели совершенно секретные учения в конце прошлого года в рамках подготовки к потенциальному вмешательству на Украину… Внимание было сосредоточено на доктринах использования тактических дронов, средств постановки помех и перехвата и эффективности интерфейсов объединения данных в боевой обстановке высокой интенсивности», — написали авторы.

По данным портала, в течение нескольких дней на секретном полигоне провели манёвры с участием спецназа, операторов БПЛА и кибербойцов французской армии. В учениях под названием «Персей» задействовали 3200 военных.

В публикации отметили, что Париж реализовал сценарий интервенции на Украину, направленный на сдерживание прорыва России и Белоруссии. Учения провели на территории, топография которой «аналогична излучине Днепра к северу от Киева».

Как сообщало ИА Регнум, по информации издания Politico, в 2025 году Франция планирует доказать, что готова к войне с Россией, на масштабных учениях НАТО в Румынии. Военные отработают переброску войск в Восточную Европу, чтобы, в случае чего, противостоять там России. Также указывалось, что к 2027 году Франция подготовит целую дивизию с собственными вооружением и боеприпасами.

Именно Запад объявил Россию прямой угрозой, тогда как у Москвы не было и нет планов по нападению на страны НАТО или на любые другие, подчёркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, он утверждал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений.