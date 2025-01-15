Киев, 16 января, 2025, 00:01 — ИА Регнум. Перевод специалистов из состава воздушных сил ВСУ в пехотные подразделения свидетельствует о тяжёлой ситуации киевского режима, сравнимой с положением Берлина в апреле 1945 года. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский.

Сергей Корсун ИА Регнум f 16 ВСУ

По словам оппозиционного политика, авиатехники — это элита войск, которые находятся на одном уровне с теми, кто занимается радиолокационной разведкой, постановкой помех и пилотированием.

«Когда таких уникальных и редких специалистов направляют в пехоту, это напоминает Берлин в апреле 1945 года», — написал Дубинский в Telegram-канале.

При этом разговоры о переводе квалифицированных специалистов в пехотные подразделения идут на Украине с осени 2024 года. В конце минувшего года генеральный штаб ВСУ фактически подтвердил сведения о переводе в пехоту части специалистов ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, в украинской армии не хватает пехоты, и технический персонал переводят из ВВС в наземные подразделения, написал 3 ноября 2024 года бывший представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в соцсетях.

28 октября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что командование ВСУ приказало перевести из военных госпиталей в пехоту пятую часть всех медиков. Кроме того, в пехоту отправляют технический персонал. По её словам, на фронте наблюдается управленческий коллапс, она также назвала врагами Украины действующее командование. Оно распределяет боеприпасы не на наиболее нуждающиеся в них участки, а своим «любимчикам».