Лондон, 15 января, 2025, 23:42 — ИА Регнум. Прибывшие в Великобританию украинские беженцы рискуют остаться без работы из-за новых правил продления визы. Об этом 15 января написала газета The Telegraph.

Global Look Press

«Украинские беженцы в Великобритании теряют работу, поскольку их визы нельзя продлить ранее, чем за месяц до истечения срока их действия», — указали в статье.

В издании отметили, что по причине неопределённости с визами работу могут потерять почти 20 тыс. украинских беженцев.

По данным британского МВД, украинские беженцы смогут в феврале начать подавать заявление на продление визы сроком ещё на 18 месяцев, но сделать это возможно не ранее чем за 28 дней до истечения срока её действия. На рассмотрение заявления может уйти до двух месяцев.

Авторы материала утверждают, что из-за появившейся неопределённости работодатели не продлевают трудовые договоры с украинцами и не приглашают их на собеседования. Кроме того, некоторым беженцам отказали в сдаче жилья по причине визового вопроса.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января глава министерства национального единства Украины Алексей Чернышов заявил о намерении правительства вернуть 20-25 млн украинцев из-за рубежа, не принимая принудительных мер. При этом он не уточнил, какие конкретные шаги будут предприниматься в этом направлении.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 января заявил, что Украина вернёт беженцев, которые оказались в Европе, если европейские государства представят украинской стороне дополнительное количество средств противовоздушной обороны. При этом просьба не касалась тех беженцев, которых, по словам Зеленского, в ЕС используют в качестве «дешёвой рабочей силы».