Лондон, 15 января, 2025, 23:35 — ИА Регнум. Власти Британии планируют усилить военную помощь тяжёлой техникой и живой силой для противостояния России в конфликте на Украине. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Global Look Press

«Боевые танки Challenger 2, машины пехоты Warrior, системы залпового огня M270 и тысячи солдат должны быть задействованы, чтобы создать силы против российских войск», — написало британское издание.

Войска Англии планируют разместиться вдоль демаркационной линии, скапливая резервные силы. При этом НАТО, по информации газеты, планирует создать оборонительный рубеж вокруг Киева с целью предотвращения потенциального нападения с российской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, европейские страны не могут отправить миротворческий контингент на Украину, потому что сами выступают активными сторонами конфликта, считает британская газета The Financial Times (FT).

Отмечается, что вместо Евросоюза этим вопросом должна заниматься ООН, которая имеет исключительные полномочия по осуществлению миротворческой деятельности и выступлению в роли посредника при мирном урегулировании конфликтов.

Немецкий политолог Криситан Мёллинг заявил, что в случае заключения перемирия НАТО собирается направить более 100 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности. В Германии некоторые политики не хотят открыто обсуждать отправку своих военных на Украину, однако минобороны стран альянса уже прорабатывают подобные возможные сценарии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что РФ добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех ранее обозначенных Москвой условий. По его словам, вопрос о размещении на территории Украины войск стран Европы может обсуждаться только в ходе переговоров, и потому сейчас рано об этом говорить.

Газета The Wall Street Journal написала, что избранный президент США Дональд Трамп считает нужным разместить войска ЕС на Украине для «контроля» за соблюдением режима прекращения огня.