Воронеж, 15 января, 2025, 23:20 — ИА Регнум. В Воронежской области в результате падения нескольких вражеских беспилотников произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Сергей Аверин/РИА Новости

Он уточнил, что при инциденте никто не пострадал. На месте работают представители оперативных служб.

Гусев заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

В Воронежской области сохраняется угроза атаки беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, в Тамбовской области вечером 14 января средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник в посёлке Новая Ляда.

В ночь на 14 января украинские военные попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow западного производства и беспилотниками. Все ракеты были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны.