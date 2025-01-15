Дублин, 15 января, 2025, 23:22 — ИА Регнум. Западная военная помощь не позволила Украине занять высокую позицию в рейтинге сильнейших армий мира (Global Firepower). На это обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов from.LSA07995-112

«Россия заняла второе место из 145 в рейтинге Global Firepower. Посмотрите, где Украина, после сотен миллиардов военной помощи? Интересно, куда на самом деле уходят все эти деньги?» — поинтересовался он в соцсети Х.

Список возглавили США с индексом 0,0744 единицы. В топ-5 рейтинга также вошли Китай, Индия и Южная Корея. Украина заняла лишь двадцатое место.

При определении индекса военной мощи оцениваются более 60 факторов, в том числе финансовая ситуация в стране, географическое положение и логистические возможности.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что по боеспособности российская армия превосходит все остальные. По его словам, Россия обладает наибольшим ядерным потенциалом и самыми мощными и быстрыми комплексами доставки. Если говорить о неядерном конфликте, то РФ и здесь на первом месте, так как её военные получили боевой опыт в ходе СВО.

Президент Владимир Путин отмечал, что российская армия является самой боеспособной в мире. Ни одна другая армия не является настолько подготовленной к применению современных средств ведения вооружённой борьбы, добавил глава государства. У ВС РФ есть такие средства поражения, которых нет больше ни у одной армии в мире, и возможности и способности Вооружённых сил России постоянно и кратно возрастают, подчеркнул Путин.