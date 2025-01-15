Москва, 15 января, 2025, 22:42 — ИА Регнум. Одной из основных целей ракетных ударов российских военных 15 января по объектам на Украине было крупнейшее подземное газовое хранилище в городе Стрый во Львовской области. Об этом в Telegram-канале написал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Global Look Press

Поддубный уточнил, что в городе Стрый также расположен крупный железнодорожный узел с сообщением на пять направлений. По словам военкора, российские бойцы «продолжают охоту на западные посылки для киевского режима».

«Подобные удары по тыловым объектам противника — это гарантированное снижение его военного потенциала», — добавил Евгений Поддубный.

Журналист отметил, что поражение каждой цели, которую ВСУ может использовать для подпитки фронта — ещё один шаг для того, чтобы российским бойцам было проще бить врага.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения российских войск в городе Сумы уничтожили штаб с офицерами ВСУ, которые руководили нападением на Курскую область. По штабу был нанесён ракетный удар.

Объекты энергетической инфраструктуры поражены в Львовской области на западе Украины, заявил мэр Львова Андрей Садовой 15 января.

Утром 15 января воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В частности, в Киеве сирены заработали в 06:45 мск.