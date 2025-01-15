Краснодар, 15 января, 2025, 21:56 — ИА Регнум. Более 32,5 тыс. волонтёров, активистов молодёжных объединений и неравнодушных граждан из 20 регионов страны помогают профильным службам в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Чёрном море, сообщили в среду, 15 января, пресс-службы Росмолодёжи, движений «Добро.рф» и «МыВместе».

ИЗВЕСТИЯ

В результате ЧП в Чёрное море попало не менее 2,4 тыс. тонн мазута, который загрязнил побережье Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Запорожской области, также из-за нефтепродуктов пострадали тысячи птиц, напомнили авторы.

«Работа по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов не прекращается, и даже в праздники неравнодушные люди продолжали трудиться — собрали и утилизировали более 15 тыс. мешков песка, сотни человек помогали птицам и животным, сохраняя экологию», — рассказал статс-секретарь — заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов.

По данным МЧС, за месяц в пострадавших регионах специалисты и волонтёры обследовали около 896 км береговой линии. Было собрано более 164 тыс. тонн загрязнённого песка и грунта.

«За месяц 32 694 волонтёра приняли участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Чёрном море. Россияне в очередной раз показали свой дух и сплочённость. Это уже дважды отметил президент России Владимир Путин, поблагодарив добровольцев за помощь в ликвидации ЧС», — отметил глава комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель Экосистемы «Добро.рф» Артём Метелев.

Волонтёрам созданы необходимые для работы условия, их помощь будет востребована в течение ещё нескольких месяцев, добавил он.

Для отлова и спасения пострадавших птиц работают комплексные центры, где пернатым круглосуточно оказывают помощь, отметили авторы. Затем птиц отправляют на реабилитацию. За месяц волонтёры отмыли более 6 тыс. птиц. Предприниматели и добровольцы рассматривают возможность строительства дополнительного временного центра для птиц в Анапе.

Бизнес-сообщество также подключилось к помощи — в частности, «Яндекс» направил 15 млн рублей на помощь волонтёрам в Анапе, и по специальным промокодам добровольцы могут бесплатно заказать доставку еды, вызвать такси и забронировать жильё. Кроме того, «Россети» и «Т-банк» направили волонтёрам средства защиты, квадроциклы и прицепы для вывоза загрязнённого песка, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Произошёл разлив нефтепродуктов.

По поручению президента был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и волонтёры работают над очисткой берегов в Крыму и Краснодарском крае. Основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов.

Откачка мазута с танкера «Волгонефть 239» должна быть завершена до конца января. Путин ранее выразил благодарность волонтёрам за помощь.