Великий Новгород, 15 января, 2025, 21:13 — ИА Регнум. Российский дрон «Князь Вандал» ликвидировал технику НАТО в зоне проведения спецоперации на сотни миллионов долларов, заявил 15 января губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Он уже уничтожил натовской техники более чем на $300 млн. Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их в том числе новгородцы, новгородским оружием», — приводит слова Никитина ТАСС.

Ранее ИА Регнум передавало, что оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», оснащённый тепловизором, поступил в серийное производство. Выпускаемые аппараты отправляются в зону СВО.

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