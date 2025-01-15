Будапешт, 15 января, 2025, 20:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поедет на инагурацию избранного президента США Дональда Трампа, заявил 15 января пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.

Global Look Press

«20 января премьер-министр Виктор Орбан выступит на конференции в Будапеште с оценкой результатов председательства Венгрии в Совете ЕС», — приводит слова Хаваши ТАСС.

Накануне в венгерских СМИ обсуждался вопрос о присутствии Орбана на церемонии инаугурации Трампа. В 2024 году премьер Венгрии открыто поддерживал избранного главу Белого дома, а также несколько раз приезжал к нему в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Как передавало ИА Регнум, лидер КНР Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию избранного президента США в январе 2025 года. Вместо него на мероприятие прибудет «высокопоставленная делегация».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приглашение от Трампа на церемонию инаугурации российскому лидеру Владимиру Путину не направлялось.

Трамп 16 декабря заявил, что не пригласил главу киевского режима Владимира Зеленского на свою инагурацию. При этом он отметил, что если Зеленский хочет присутствовать на инагурации, то он может приехать на церемонию.

Церемония инаугурации избранного президента США намечена на 20 января 2025 года. Отвечающая за её организацию команда избранного главы Белого дома пригласила ряд высокопоставленных иностранных гостей.