Москва, 15 января, 2025, 19:59 — ИА Регнум. В связи с крушением лайнера «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в казахстанском Актау назначена комплексная экспертиза, сообщила в среду, 15 января, пресс-служба Следственного комитета РФ.

Global Look Press

По факту ЧП ранее было возбуждено уголовное дело, напомнила официальный представитель СК Светлана Петренко. Следствие наладило взаимодействие с компетентными органами Азербайджана и Казахстана. Кроме того, во взаимодействии со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются данные с самописцев самолёта.

«Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза. Изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства. Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза», — сказано в сообщении.

Следствие прорабатывает все возможные версии причин трагедии, добавила Петренко.

Как передавало ИА Регнум, самолёт Embraer 190 компании AZAL, следовавший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в 3 км от аэропорта Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту, были 16 граждан РФ, смогли спастись девять из них.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 января призвал не нагнетать атмосферу в медийном пространстве и дождаться окончательных итогов расследования катастрофы. Он сообщил, что первые данные расшифровки чёрных ящиков самолёта AZAL не подтвердили часть фигурирующей в прессе информации об инциденте.

Telegram-канал Baza 15 января опубликовал расшифровку переговоров пилотов разбившегося самолёта с диспетчерами. Из записи следует, что диспетчеры несколько раз предлагали экипажу совершить посадку в одном из российских аэропортов, но лётчики сами приняли решение следовать обратно в Баку, а позднее запросили посадку в Актау.