Каир, 15 января, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто с помощью посредников по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил 15 января египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на свой источник.

«Усилиями посредников было достигнуто соглашение», — уточнил собеседник журналистов.

Он отметил, что вскоре должно быть обнародовано совместное заявление о перемирии.

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