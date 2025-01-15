Оттава, 15 января, 2025, 21:00 — ИА Регнум. Житель города Маршфилд (остров Принца Эдуарда в Канаде) заснял на видео звук падения метеорита, который стал первым таким задокументированным случаем, сообщила 13 января телерадиовещательная компания CBC.

Global Look Press

В июне 2024 года Джо Велаидум вышел на прогулку, когда перед его домом упал метеорит. Вернувшись обратно, он обнаружил неизвестные на тот момент осколки на лужайке. Затем мужчина проверил установленную на доме камеру видеонаблюдения и понял, что чуть не стал жертвой инцидента.

«Шокирующе знать, что всего несколько минут назад я стоял там, куда упал метеорит», — признался очевидец, полагая, что метеорит мог бы «разорвать его пополам».

Камера записала видео, на котором слышен сопровождающий метеорит звук. Учёные предположили, что этот случай мог стать первым в истории, когда удалось сделать подобную запись.

Ранее жители Якутии оказались свидетелями уникального небесного явления — на Землю упал астероид C0WEPC5. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как светящаяся точка с огненным хвостом с шипением летит в небе, где-то над лесом вспыхивает, освещая пространство, и моментально исчезает.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года метеор пересёк небо над Португалией. Многие записи и снимки приходили с севера страны, но были и свидетели с территорий, расположенных южнее, включая Лиссабон.