Актау, Казахстан, 15 января, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Telegram-канал Baza в среду, 15 января, опубликовал расшифровку переговоров пилотов разбившегося в декабре 2024 года в казахстанском Актау самолёта авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с диспетчерами.

Global Look Press

В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили.

Из расшифровки следует, что диспетчеры несколько раз предлагали экипажу совершить посадку в одном из российских аэропортов, но лётчики сами приняли решение следовать обратно в Баку, а позднее запросили посадку в Актау.

В частности, диспетчеры сообщали, что самолёт может совершить посадку в Махачкале, но лётчики выразили намерение возвращаться в столицу Азербайджана.

«8:34:11 [Диспетчеры:] AZ 8-2-43, рекомендация, юго-восточнее от вас в 160 км Махачкала располагается, технически годен, готовы принять. Ваше решение?

8:34:23 [Экипаж] Мне погоду Баку дайте».

Такие версии причин авиакатастрофы, как столкновение самолёта с птицами, а также взрыва на борту газового баллона были озвучены самим экипажем в переговорах с диспетчерами.

«Так, у нас ситуация такая. Кислород заканчивается в кабине пассажирской. Значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон. А, значит, запах топлива идёт. А, пассажирам некоторым… а, значит, теряют сознание. Разрешите, мы пойдём на меньшей высоте?» — говорили лётчики.

Как передавало ИА Регнум, самолёт Embraer 190 компании AZAL, следовавший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в 3 км от аэропорта Актау. Среди тех, кто находился на борту, были 16 граждан РФ, смогли спастись девять из них.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 января призвал не нагнетать атмосферу в медийном пространстве и дождаться окончательных итогов расследований катастрофы. Он сообщил, что первые данные расшифровки чёрных ящиков самолёта AZAL не подтвердили часть фигурирующей в прессе информации об инциденте.