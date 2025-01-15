Владивосток, 15 января, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Амурский тигр, убивший рыбака в окрестностях села Зимники в Приморском крае, был ликвидирован специалистами охотнадзора региона. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В ночь на 14 января 53-летний мужчина ушёл на рыбалку и не вернулся. Сын пошёл его искать и обнаружил тело отца, рядом сидел амурский тигр. На место прибыли сотрудники полиции и охотнадзора. Позже охотнадзор подтвердил причастность тигра к гибели рыбака.

«После трагического инцидента в селе Зимники, в результате которого погиб 53-летний Владимир, хищник был отслежен и ликвидирован специалистами охотнадзора региона», — отмечено в публикации.

В ведомстве уточнили, что животное было отстрелено, так как представляло непосредственную угрозу местным жителям и специалистам охотнадзора. Тело зверя будет вскрыто, после чего будет определена точная причина его агрессивного поведения.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Индии сообщили о глухом тигре, который растерзал десять человек за два месяца. При обследовании мёртвого хищника ветеринары установили, что животное находилось в отличной физической форме. Но в ходе выслеживания было замечено, что он не реагировал на громкие звуки. Предположительно, тигр оглох из-за взрывов петард, которыми люди пытались его отпугнуть.