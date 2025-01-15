Вашингтон, 15 января, 2025, 20:50 — ИА Регнум. Идея о возвращении Украины к границам 2022 года, до начала специальной военной операции России, абсолютно нереалистична, заявил в среду, 15 января, кандидат на пост госсекретаря США Марк Рубио.

Global Look Press

Обе стороны конфликта должны будут пойти на уступки, сказал Рубио в ходе слушаний в сенате США.

«Украина не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта», — сказал кандидат на пост главы Госдепа.

Как передавало ИА Регнум, 12 января советник избранного президента США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе из Крыма. Вытеснить каждого россиянина «с каждого дюйма» бывших украинских территорий нереально, сказал советник избранного президента США.

Трамп будет пытаться добиться урегулирования украинского конфликта на максимально выгодных для Киева условиях, но первоочередной задачей является завершение боевых действий, заявил 14 января кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.