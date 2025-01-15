Вашингтон, 15 января, 2025, 20:43 — ИА Регнум. Разведка США должна сосредоточиться на Китае как главной угрозе для Вашингтона, заявил в пятницу, 15 января, кандидат на пост главы ЦРУ Джон Рэтклифф.

Global Look Press

Рэтклифф, ранее возглавлявший Национальную разведку США, выступил на слушаниях в сенате страны.

«Необходимо, чтобы ЦРУ сохранило и усилило свой фокус на угрозах, исходящих от Китая и правящей в нем Коммунистической партии Китая», — сказал кандидат на пост главы ЦРУ.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Китай заинтересован в сохранении стабильных отношений с США.

На следующий день на встрече с уходящим президентом США Джозефом Байденом председатель КНР отметил, что несоответствие заявлений и действий со стороны американских властей может привести к потере доверия к Вашингтону со стороны Пекина.

13 декабря стало известно, что Си Цзиньпин не посетит инаугурацию избранного президента США в январе 2025 года. На мероприятие Китай будет представлять «высокопоставленная делегация».