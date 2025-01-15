Саратов, 15 января, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Волжский районный суд Саратова арестовал подростка, подозреваемого в подготовке покушения на депутата, Героя России Александра Янкловича, сообщила 15 января пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел регионального СК 16-летнему подростку, подозреваемому в приготовлении к убийству депутата, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации.

По версии следствия, несовершеннолетний вступил в сговор с неустановленными лицами и по их указанию направился к месту жительства одного из депутатов Саратовской области. Он был вооружён молотком.

Как позже выяснилось, на тот момент депутата не было дома. Тогда подросток скрылся, намереваясь продолжить свои действия после получения информации о местонахождении мужчины. Преступный умысел несовершеннолетний так и не успел довести до конца. 11 января его задержали правоохранители.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, в Балаганске Иркутской области преподаватель физкультуры остановил восьмиклассника, напавшего с молотком на одноклассников. Перед уроком 13-летний ученик в раздевалке нанёс удары молотком трём одноклассникам. Один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. Серьёзных травм дети не получили, им оказали необходимую помощь и отправили домой.