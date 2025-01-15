Городищенский район, Волгоградская область, 15 января, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Центральный районный суд Волгограда отправил заместителя главы Городищенского района Волгоградской области Анатолия Торгашина в следственный изолятор по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Торгашин будет находиться под стражей в СИЗО до 12 марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки») и части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Торгашина подозревают в получении взятки от подрядной организации, занимающейся благоустройством площади Павших Борцов в посёлке Городище, в результате чего проект не был реализован в установленные сроки.

Как передавало ИА Регнум, в декабре бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов был арестован на два месяца по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Любимов получил взятку в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом.