Вашингтон, 15 января, 2025, 18:19 — ИА Регнум. США ввели новые санкции против России, в список попали АО «Военторг», Запорожская АЭС, выставочный центр «Патриот» и десятки других компаний РФ, сообщил в среду, 15 января, американский минфин.

Также ограничения введены в отношении 16 физических лиц.

10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В чёрном списке оказались, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

МИД РФ заявил, что новые американские санкции не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии. Москва анализирует ситуацию и вырабатывает меры, которые будут отвечать национальным интересам России и отечественных компаний, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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