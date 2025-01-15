Москва, 15 января, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Освобождённый военнослужащий ВС РФ в среду, 15 января, рассказал об издевательствах в украинском плену. Соответствующая видеозапись была опубликована Министерством обороны РФ.

Кадр из видео

Ранее военное ведомство сообщило о возвращении на родину 25 российских бойцов. Собеседник пресс-службы Минобороны рассказал, что над ним издевались в харьковском госпитале. При этом часть врачей вела себя адекватно, отметил боец.

«Я ещё в госпитале сначала, в Харькове, был 10 дней, пока мне лёгкое заделывали. Охрана издевалась, окурки тушили об руки. Угрожали. Медперсонал, в принципе, 50 на 50 — кто-то радеет [о пациентах], какие-то ещё есть там чувства к русским, всё-таки Харьков — это граница, рядышком, — а у других, наоборот, прям ненависть дикая, лютая», — рассказал военнослужащий.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России проинформировало, что РФ и Украина провели очередной обмен пленными, передав друг другу по 25 человек. В ведомстве уточнили, что сейчас освобождённые российские бойцы находятся на территории Белоруссии.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что в ближайшее время бойцы получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию. Она выразила благодарность Министерству обороны РФ, российским спецслужбам и всем, кто участвовал в организации обмена.