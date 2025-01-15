Курск, 15 января, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Курска арестовал гражданина Колумбии, обвиняемого во вторжении в Курскую область в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили 15 января в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов региона.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В пресс-службе уточнили, что колумбиец незаконно пересёк российскую границу, а также участвовал в боях на территории Курской области в составе украинских подразделений.

«Постановлением Ленинского районного суда города Курска ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление может быть обжаловано», — сказано в публикации.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении наёмника из Парагвая, который вторгся в Курскую область в составе ВСУ. В декабре 2024 года Хорхе Адриан Луго Хименес незаконно пересёк границу и совершал преступления против мирного населения региона. Мужчина был вооружён взрывными устройствами и автоматическим оружием.

Как передавало ИА Регнум, Курский областной суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наёмника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, участвовавшего во вторжении в Курскую область.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала об активном участии иностранных наёмников ВСУ в нападении на Курскую область. Дипломат добавила, что наёмники готовы прикрываться детьми и ведут себя как террористы.