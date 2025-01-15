Москва, 15 января, 2025, 18:09 — ИА Регнум. Авиакомпания Flydubai из Объединённых Арабских Эмиратов в январе намерена возобновить рейсы из Дубая в Минводы в Ставропольском крае и Сочи в Краснодарском крае. Об этом 15 января сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Global Look Press

«Flydubai возобновляет в полном объёме рейсы в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно ― официальное сообщение от перевозчика получено», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» глава ассоциации.

Он добавил, что полёты будут осуществляться в соответствии с прежним расписанием.

Мурадян отметил, что переносы и замены билетов из-за отмены рейсов авиакомпании занимали много времени. Но на дальнейшие продажи это критично не повлияло, так как традиционно январь является периодом затишья.

Как сообщало ИА Регнум, о прекращении регулярных полётов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай авиаперевозчик объявил 27 декабря. Такие меры ввели с 28 декабря по 5 января на фоне авиакатастрофы в Актау, где разбился самолёт азербайджанской авиакомпании Azal.

По словам генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, после отмены рейсов авиакомпании Flydubai из аэропортов Сочи и Минеральных Вод около 30% туристов отменили поездки. Остальные полетели из других городов, например из Махачкалы и Москвы. Он добавил, что отчасти спасло ситуацию то, что авиакомпания «Азимут» поставила на Новый год восемь дополнительных рейсов из Минвод в Дубай.

Как отметил Мкртчян, Flydubai неоднократно переносила дату возобновления полётов. Последний раз сообщалось об ограничениях до 22 января.

2 января Flydubai решила вновь запустить рейсы из Дубая в Минеральные Воды в Ставропольском крае.