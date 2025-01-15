Киев, 15 января, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Численность Вооружённых сил Украины сохраняется на уровне 880 тыс. человек, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 15 января на пресс-конференции в Варшаве.

«Что касается украинской армии, сегодня она [составляет] 880 тысяч», — сказал политик на брифинге, который проводился совместно премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Глава киевского режима также добавил, что отступление украинских сил их населённых пунктов Зеленский происходит якобы из-за «рассредоточенности» подразделений ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января 2024 года Зеленский отмечал, что в рядах ВСУ числится такое же количество военных. Указанную цифру он произнёс в эфире немецкого телеканала ARD.

27 ноября агентство Associated Press, со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника из Белого дома, проинформировало, что, администрация действующего президента США Джо Байдена требует от украинских властей увеличить численность ВСУ, набирая больше военнослужащих. Журналисты уточняли, что тем самым Вашингтон пытается подтолкнуть Киев пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

13 декабря газета The New York Times написала, что в рядах Вооруженных сил Украины скоро закончатся военнослужащие для продолжения боевых действий. В статье подчёркивалось, что армия Украина испытывает острый дефицит живой силы.

В конце декабря газета The Washington Post опубликовала интервью нескольких украинских военных, которые признались в проблемах с нехваткой личного состава, падении боевого духа и надежде на перемирие.