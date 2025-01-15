Москва, 15 января, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат единовременные выплаты по случаю 80-летнего юбилея Победе в апреле–мае 2025 года. Об этом говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Произвести в апреле–мае 2025 года единовременную выплату следующим категориям граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», — сказано в документе.

Фронтовикам, их вдовам и малолетним узникам концлагерей выплатят по 80 тыс. рублей. Труженикам тыла и некоторым другим категориям ветеранов предоставят по 55 тыс. рублей. Путин также поручил правительству России определить порядок и условия осуществления выплат.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года президент РФ подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы. Глава государства поручил оргкомитету «Победа» координировать деятельность по подготовке соответствующих мероприятий.

В соответствии с ещё одним указом президента России, ежегодно ко Дню Победы Фонд пенсионного и социального страхования РФ выплачивает праздничную выплату в 10 тыс. рублей. Её получают инвалиды и ветераны, участвовавшие в Великой Отечественной войне.

В сентябре 2024 года Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы. Такую награду вручат ветеранам войны, в том числе иностранцам, партизанам, труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.