Москва, 15 января, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Артист и режиссёр балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Всеволод Немоляев умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщили 15 января ТАСС в пресс-службе театра.

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«Сегодня, 30 минут назад, ушел из жизни Всеволод Немоляев», — говорится в сообщении.

В ГАБТ отметили, что Немоляев служил в театре с 1956 года. Много лет он выступал в качестве артиста балета, а затем работал режиссёром по составам.

Предварительная причина смерти артиста — острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщил Telegram-канал Mash. В ноябре канал сообщал о госпитализации Немоляева после неудачного падения дома.

Всеволод Немоляев — брат актрисы Светланы Немоляевой. Он родился 22 февраля 1937 года в Москве. В 1956 году окончил Московское хореографическое училище, поступил в Большой театр. С 1972 года был солистом балета, выступал в спектаклях «Щелкунчик», «Спартак», в концертных программах «Музыкальная табакерка», «Весна священная», «Русский сувенир», с 1977 года работал режиссёром.

Немоляев снялся в художественном телефильме «После бала» и телевизионном балете «Озорные частушки» на музыку Родиона Щедрина.