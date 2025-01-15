Нижний Новгород, 15 января, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета Игоря Воротникова арестовали по делу о фиктивном зачислении иностранных студентов, передаёт 15 января «РИА Новости» со ссылкой на источник в Московском районном суде Нижнего Новгорода.

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«Арестован на два месяца по ходатайству следствия», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что на данный момент Воротников находится в статусе подозреваемого. Под стражу его заключили до 13 марта.

Ранее силовики задержали ректора НГАТУ, подозреваемого в злоупотреблении должностными обязанностями. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год Воротников безосновательно зачислял на бюджетные места иностранных студентов, которые в дальнейшем не посещали занятия в вузе. Общий нанесённый бюджету ущерб оценивается в миллион рублей.

Воротников занял пост ректора университета в феврале 2024 года, до этого он был исполняющим обязанности ректора. Прежде мужчина работал в Вавиловском университете в Саратове более 20 лет.

Как передавало ИА Регнум, ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Фёдорова и его заместителя Елену Мялкину подозревают в присвоении средств в особо крупном размере. По данным следствия, подозреваемые разработали незаконную схему денежных поощрений подчинённых работников. С её помощью они присвоили более 18 млн рублей.