Казань, 15 января, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Около 3,8 млн пользователей в РФ столкнулись с падением скорости интернета в результате повреждения магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане. Об этом сообщили 15 января в Роскомнадзоре (РКН).

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«На участке Тюлячи — Новая Тура произошёл обрыв магистрального кабеля», — уточнили в ведомственном центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

По его информации, снижение скорости интернета коснулось 21 региона РФ. В центре отметили, что на месте обрыва работают аварийно-восстановительные бригады.

В ЦМУ добавили, что проблему должны устранить примерно к 21:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 января пользователи в разных регионах РФ жаловались на трудности с доступом к интернет-ресурсам. В частности, о таких проблемах информировали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В РКН отмечали, что неполадки фиксировались у всех операторов.

Через некоторое время Роскомнадзор объявил, что работа российского сегмента интернета была оперативно восстановлена дежурными службами. В ведомстве заметили, что специалисты выявили кратковременное нарушение связности.

6 января крупный сбой наблюдался в работе операторов связи, социальных сетей и поисковых систем в РФ. В Роскомнадзоре тогда рассказали, что причиной неполадок стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи.