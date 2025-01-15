Москва, 15 января, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным перед оборонной промышленностью, в целом исполнены, заявил в среду, 15 января, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Зампред Совбеза провёл совещание об итогах деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения. Задача поставки в войска военной техники и вооружений в 2024 году в целом решена, сказал он.

«В целом задачи, которые президент поставил перед оборонной промышленностью, исполнены. Наша группа принимала в этой работе достаточно активное участие. Я направил доклад главе государства о результатах работы, где подробно остановился на графике производства особо востребованных образцов, вооружения и специальной техники», — сказал Медведев.

Задача оборонной промышленности на 2025 год — сохранить набранные темпы производства вооружений, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года темами двух заседаний Совета безопасности стали развитие отраслей российского оборонно-промышленного комплекса и развитие отраслей промышленности, выпускающих продукцию двойного назначения. Путин также рассказал, что в России готовится национальный проект по развитию ракетно-космической промышленности. Президент отметил, что в отечественном ОПК потребуется диверсификация работы.

В декабре на коллегии Минобороны Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Глава государства заявил, что ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству бойцов, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота.

Министр обороны Андрей Белоусов сообщал, что Вооружённые силы России в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. ВСУ за 2024 год потеряли более 560 тыс. бойцов убитыми и ранеными, а за всё время СВО потери противника составили около 1 млн бойцов, отметил также министр.