Москва, 15 января, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Ведущая актриса московского театра «Ленком Марка Захарова» Александра Захарова заявила, что может покинуть театр вслед за Дмитрием Певцовым. Об этом сообщил 15 января портал NEWS.ru.

Владимир Федоренко/РИА Новости Александра Захарова

«Вчера мне сообщили в дирекции театра, что Александра Захарова на сцене «Ленкома Марка Захарова» больше быть не должна», — рассказала изданию актриса.

По словам Захаровой, которая отдала «Ленкому» 42 года, в театре «назрел глубокий кризис». Она призналась, что разочарована уходом Певцова из труппы.

Захарова добавила, что театр начал отказываться от работы с известными актёрами, которых любят зрители, и это удивительно. Певцова она назвала последним артистом, в которого её отец, бывший художественный руководитель «Ленкома», вложил очень много сил.

Народная артистка России Александра Захарова — дочь режиссёра Марка Захарова, имя которого театру «Ленком» присвоили в 2019 году. Её приняли в труппу в 1983 году, после окончания Щукинского театрального училища.

Захарова известна участием в спектаклях «Гамлет», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишнёвый сад», «Ва-банк» и других. Она снималась в таких фильмах, как «Убить дракона», «Серые волки», «Мастер и Маргарита», «Тонкая штучка».

Как сообщало ИА Регнум, ранее из фойе театра «Ленком» убрали фотографию актёра Певцова. Комментируя произошедшее, артист заявил, что в театре, где он прослужил 33 года, дали понять, что больше не нуждаются в его услугах. В ноябре Певцов в последний раз вышел на сцену «Ленкома» в спектакле «Юнона и Авось».

В «Ленкоме» заявили, что Певцов забрал из театра трудовую книжку в 2021 году, когда был избран депутатом Госдумы. В дальнейшем он не раз негативно высказывался о театре, хотя продолжал выступать в спектаклях. Несмотря на это, его портрет продолжал висеть в фойе, но теперь эта ошибка исправлена.