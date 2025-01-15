Сеул, 15 января, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Временно отстранённого, но действующего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля поместили в следственный изолятор после проведённого допроса по делу о мятеже. Об этом сообщило корейское агентство Yonhap.

Global Look Press

«Юн Сок Ёля после допроса доставляют в Сеульский следственный изолятор», — указано в публикации.

Ранее, впервые за всю историю Южной Кореи, следователи из государственного агентства по борьбе с коррупцией арестовали президента. Юна задержали в 10:33 по местному времени по обвинению в руководстве восстанием. Сам глава государства считает расследование и попытку ареста «явно незаконными».

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

14 декабря парламент Южной Кореи большинством голосов вынес импичмент Юн Сок Ёлю. За это решение проголосовали 204 парламентария, против — 85.

31 декабря суд Южной Кореи выдал ордер на арест главы государства. Также был санкционирован обыск резиденции, однако сотрудники службы безопасности президента не пропускали следователей.