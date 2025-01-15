Москва, 15 января, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Самолёт Uzbekistan Аirways, совершавший рейс из Бухары в Москву, совершил посадку с отказавшим двигателем. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Сегодня, 15 января 2025 года, рейс HY9607, маршрут следования Бухара — Москва (Внуково), при заходе на посадку в аэропорт назначения произошел отказ одного из двигателей», — говорится в сообщении.

Экипаж принял решение о посадке. Приземление прошло успешно, восстановительные работы проводят технические службы перевозчика.

На борту самолёта находились 132 пассажира. Последующие рейсы, предусмотренные расписанием, выполнит резервный борт, отправленный во Внуково, добавили в компании.

По данным Telegram-канала Aviaincident, отказ второго двигателя произошёл у лайнера Airbus A320 в 07:16 мск на высоте 1200 метров. Командир воздушного судна запросил приоритет для захода на посадку, во Внуково объявили «синий» уровень тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321 neo, вылетавший из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя. Никто из 236 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал. Самолёт отстранили от полётов, проводится расследование инцидента.