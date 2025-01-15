Москва, 15 января, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в отношении Гемидинович Сафоновъ Рюриковича Витовта Свет Николаевича за оскорбление судьи Красногорского городского суда и попытку дать ей взятку в 10 млн рублей, рассказал источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам собескдника агентства, 61-летний директор благотворительного фонда «Пятое измерение» Витовт Свет Николаевич подал в суд на товарищество собственников и оператора МТС с требованием демонтировать вышку сотовой связи. Однако в ходе судебного заседания мужчина многократно оскорблял рассматривающую дело судью, а по окончании заседания и вовсе оставил ей записку с предложением взятки в 10 млн рублей.

В итоге мужчина стал фигурантом дела по двум статьям: 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и ст. 297 (оскорбление федерального судьи).

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